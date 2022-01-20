В Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина, Польша и Литва наращивают военную мощь на границах России и Беларуси, тем самым вынуждая Минск и Москву реагировать.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

"Мы разделяем беспокойство белорусских коллег, союзников, наращиванием военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Беларуси... Это все-таки общая граница Союзного государства и, кстати говоря, ОДКБ. Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру. Россия и Беларусь вынуждены в этой связи адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее", - сказала Захарова.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в сосредоточении военной мощи в близости к границам республики.

Также "Страна" сообщала, что украинские пограничники строят вертолетные площадки на границе в Беларусью "для переброски резерва".