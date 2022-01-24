Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал брифинг после заседания органа. На нем он коснулся темы "вторжения" России и продолжил настаивать на своей давней мысли, что не нужно нагнетать панику.

По словам Данилова, ситуация находится под контролем и ничего нового в отношениях с Россией не происходит.

"Нет никаких поводов, чтобы мы с вами сегодня паниковали", - заявил секретарь СНБО, правда, немного дрогнувшим голосом.

Однако немного спустя чиновник добавил, что "победа будет за нами" и "в случае необходимости мы станем плечом к плечу".

Также он раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, который собирает других градоначальников для организации "сопротивления агрессору". Данилов сказал, что для этого вообще-то есть армия и каждый должен заниматься своим делом.

В целом, риторика Данилова та же, что прослеживается с начала зимы: причин для паники нет. Стало быть, украинские власти по-прежнему не верят в скорое вторжение России, несмотря на слухи, распускаемые с Запада.

"Страна" в режиме онлайн-хроники следит за первым в 2022 году заседанием СНБО.

Мы также сообщали, что на фоне распускаемых ими же самими слухов о вторжении США решили эвакуировать своих дипломатов из Киева.