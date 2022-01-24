В Кремле назвали фейками публикацию Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, а также заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "РИА Новости".

Песков сообщил, что Кремль не будет комментировать заявление британского МИД о том, что российское правительство якобы ищет возможности способствовать приходу к власти в Украине лояльного Москве лидера.

"Нет, не будет (комментария - Ред.). Это к той самой истерике, украшенной фейками", - сказал он.

Песков также назвал фейком публикацию о "просьбе" КНР не начинать вторжение в Украину во время Игр в Пекине.

"Это туда же - в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже", - сказал Песков.

Напомним, о том, что Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, на днях сообщило Bloomberg. После этого МИД КНР назвал "абсолютной ложью" эту информацию.

Также мы писали, что 22 января Министерство иностранных дел Великобритании вчера объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Кроме того, мы сообщали, что Москва опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

"Страна" подробно рассказывала, почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего, фейком, который может быть использован для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.