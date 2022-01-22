Президент Китая Си Цзиньпин попросил своего российского коллегу Владимира Путина не начинать вторжение в Украину во время проведения зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, президент Китая Си Цзиньпин "мог попросить" Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4—20 февраля.

То есть, чтобы Путин "не затмил великое для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

"На самом деле то, что Путин вряд ли будет на кого-то нападать во время Олимпиады в Пекине было очевидно и раньше. "Страна" об этом писала несколько дней назад. Но так или иначе объяснение "почему Путин снова не напал" уже готово. Другое дело, что провокации войны как раз в этот период могут быть со стороны сил враждебных Китаю", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что президент США Джо Байден заявил, что санкции будут только в случае большого вторжения РФ, а в случае небольшого - еще подумают.

Также мы сообщали, что по информации Associated Press, США не отправят свои войска в Украину даже в случае вторжения России.