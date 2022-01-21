Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения, снова выступил с таким же заявлением.

О своем предложении глава украинского государства рассказал в интервью "The Washington post".

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" - задался вопросом Зеленский.

Между тем, Telegram-канал "Политика Страны" детально анализировал интервью президента Украины, выделив из ответов Зеленского самые важные моменты.

Ранее мы писали, что демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

Также сообщали, что США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину.