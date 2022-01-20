Из Вашингтона продолжают поступать сигналы, что "жесткий ответ" на российское вторжение в Украину ни при каких обстоятельствах не будет в виде прямой военной поддержки Киева со стороны США.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме, Байден не планирует отвечать России отправкой войск в Украину даже в случае российского вторжения на ее территорию.

"Причина отказа от вступления напрямую в российско-украинскую войну проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - пишет агентство.

AP сообщает, что вмешательство в войну против России в Украине "может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам" в то время как администрация Байдена "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут "невиданные санкции". Однако, по его словам, масштаб ответа Запада на действия России будет зависеть от того, что она сделает.

Также мы писали о том, что Байден ранее уже сообщал о нежелании НАТО воевать за Киев.