Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовыми к новым ограничениям на экспорт в Россию. Ограничения, включая потенциальное блокирование доступа страны к глобальным поставкам электроники, введут в случае нападения Москвы на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что в ходе телефонного разговора в пятницу представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра сказали руководителям Ассоциации полупроводниковой промышленности, группы по лоббированию чипов, быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

В том числе, как сообщает издание, Белый дом сказал представителям американской индустрии чипов быть готовыми к новым ограничениями на экспорт в Россию.

Расширение сферы действия так называемого правила прямого иностранного производства на Россию, может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, и других предметов, произведенных в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Москва вторгнется в Украину, то российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Также сообщалось, что Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.