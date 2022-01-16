Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США подготовит ответ вместе с союзниками, если окажется, что Россия причастна к проведению кибератак против Украины.

Об этом Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 16 января.

"Нам необходимо выяснить это. Я не буду удивлен, если это в итоге будет связано с Россией. Давайте сначала выясним, а затем определим, что делать в дальнейшем", - сказал Салливан.

Вместе с тем Салливан признал, что эти атаки власти США пока ни с кем не связывают.

"Мы пока не связываем с кем-либо эту атаку. Мы усердно работаем над выяснением этого", - заявил помощник Байдена.

По словам Салливана, США "предупреждали на протяжении недель и месяцев публично и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широких усилий России по эскалации на Украине".

"Мы тесно работаем с украинской стороной по укреплению их обороны, продолжим делать это в предстоящие дни. Конечно, это возможно, что Россия могла провести серию кибератак, это часть их схем", - заявил Салливан

По версии чиновника администрации США, Россия якобы ранее проводила такие действия. При этом доказательств представитель Белого дома не привел.

Напомним, что в СБУ подозревают российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к недавним хакерским атакам на госструктуры Украины.

Также мы писали, что американские эксперты считают, что украинцы могут остаться без света, тепла и денег после кибератак.