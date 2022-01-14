Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины оценила силу и масштабы кибератаке на правительственные сайты нашей страны, которые начались в ночь на 14 января.

Об этом стало известно из записи пресс-конференции ведомства в Facebook.

"Государственные сайты на Украине подверглись самой мощной атаке за четыре года, к выяснению деталей подключились международные партнеры", — сказали сотрудники государственной спецсвязи.

Они также добавили, что утечки персональных данных граждан Украины не было.

Отмечается, что Служба связи уже начала расследование инцидента и собирает цифровые улики, которые в дальнейшем могут стать доказательством той или иной версии происшедшего сегодня инцидента.

Кроме того, Украина убеждена в том, что международные партнеры окажут техническое содействие после того, как верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад поможет нашей стране повысить техзащиту, а также "ее способность сопротивляться таким нападениям".

Между тем, последняя кибератака на украинские правительственные сайты была замечена около двух часов назад, когда свою работу прекратили интернет-страницы Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а также Единого реестра судебных решений.