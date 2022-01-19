Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что прозвучавшая от госдепа США информация о том, что Россия может использовать для вторжения в Украину военных, отправленных в Беларусь для проведения учений "Союзная решимость-2022", - является "набором фантазий и страшилок".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусского политика.

"Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.

Кроме того, по словам пресс-секретаря МИД Беларуси, "американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство".

"Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", - добавил Глаз.

Напомним, ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины.

Также мы писали, что в Госдепе США заявили о крайней степени угрозы для Украины со стороны России.

Кроме того, сообщалось, что Россия и Беларусь на совместных военных учениях отработают боевые действия "не только в своих границах".