В Госудаственном департаменте США заявили, что Россия продолжает нагнетать обстановку, несмотря на призывы к деэскалации, и в последние дни создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на телефонный брифинг собственного корреспондента с высокопоставленной чиновницей Государственного департамента США во вторник, 18 января.

"Президент Путин создал кризис путем сосредоточения 100-тысячного массива российских войск вдоль границы с Украиной, включающий также переброску российских войск в Беларусь на протяжении последних выходных", - заявила представитель Госдепа.

Она добавила, что это не объясняется ни военными учениями, ни обычной передислокацией сил.

"Это демонстрация силы, созданная для того, чтобы вызвать или создать ложный повод для кризиса – в то время как Россия планирует возможное вторжение", - сказала американская чиновница.

Она настаивала, что ситуация "крайне опасна" и сейчас находится в той точке, "когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину".

Высокопоставленный представитель Госдепа рассказала, что Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия в режиме нон-стоп с Украиной и другими европейскими союзниками и партнерами.

По ее словам, предполагаются как личные встречи, так и контакты по телефону и видеоконференции. Кроме того, будут проводиться новые дипломатические раунды с россиянами в целях деэскалации обстановки.

Ранее мы писали, что помощник Байдена заявил, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе "под чужим флагом".

Также "Страна" сообщала, что американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ.