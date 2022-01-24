В МИД КНР опровергли информацию об обращении Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не совершать вторжение в Украине во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которую сообщил Bloomberg.

Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

Дипломатическое ведомство назвало этот слух "абсолютной ложью".

В МИД КНР также сообщают, что "это не только провокация, но и подрыв Олимпиады".

Напомним, вчера в посольстве Китая в России заявили, что публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией. Также и в МИД России раскритиковали Bloomberg за новость об "отложенном вторжении РФ".

Как сообщалось, Госдеп США настоятельно рекомендовал американцам не ездить в Россию из-за ситуации на границе с Украиной. Также ведомство разрешило американским дипломатам покинуть Украину и распорядилось об обязательном отъезде членов их семей.

При этом, как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.