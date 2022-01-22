Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко отреагировала на информацию агентства Bloomberg о том, что президент Китая Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина не начинать вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр.

Об этом Захарова написала в своем Telegram в субботу, 22 января.

По данным агентства, президент Китая Си Цзиньпин "мог попросить" Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля.

"Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь ещё и приличным", - прокомментировала публикацию Захарова.

По ее словам, материал агентства - "это информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg".

"Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит, а "дипломатом в Китае" являются сами американцы. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не такие злые времена "золотое правило" - не менее двух, а то и трех верифицированных источников должны подтвердить добытые сведения", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "Россия ожидает провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных".

Также она напомнила о событиях в Грузии в 2008 году и о вердикте Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе: ту войну начал Тбилиси, а не Россия.

Ранее мы писали, что в МИД РФ обвинили Литву, Украину и Польшу в стягивании вооруженных сил к границам России и Беларуси.

Также "Страна" сообщала, что Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ США о скором вторжении РФ в Украину.