Великобритания не собирается отправлять войска в Украину в случае вторжения России. Заместитель премьер-министра страны Доминик Рааб в интервью Sky News назвал такой сценарий маловероятным.

"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, это абсолютно правильно", - сказал Рааб.

Также он анонсировал применение широкого пакета экономических и финансовых санкций против России в случае вторжения в Украину.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявлял, что Киев может пригласить британских военных в случае эскалации ситуации вокруг страны. "Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - говорил он.

Также мы сообщали, что по информации Telegraph, власти Великобритании могут поддержать сценарий введения жестких санкций против Москвы, предусматривающих отключение страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.