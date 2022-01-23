Власти Великобритании могут поддержать сценарий введения жестких санкций против Москвы, предусматривающих отключение страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом сообщает Telegraph.

По информации журналистов, премьер-министр Борис Джонсон опасается того, "некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на Украинской границе или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России".

Глава британского правительства утверждает, что возможные санкции не могут исключать российского "Северного потока-2". Поэтому в ближайшее время Джонсон намерен обсудить формирование "санкционной коалиции" с лидерами G7.

Напомним, в начале января The New York Times сообщила, что США отключат Россию от системы SWIFT и запретят поставки в РФ игровых приставок и мобильных телефонов "через несколько часов после вторжения в Украину".

После этого Handelsblatt опубликовала информацию, что США и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения российских банков от Международной платежной системы SWIFT, в случае военного вторжения в Украину.

В Белом доме, комментируя эту информацию, заявили, что "ни один вариант не исключен".