Госсекретарь США Энтони Блинкен после сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве прокомментировал санкции, которые США вчера ввели против четырех украинских граждан.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины", - заявил он после встречи с главой МИД РФ Лавровым.

Интересно, что двое фигурантов новых санкций из четырех - Владимир Олейник и Владимир Сивкович - с 2014 года живут в России.

Напомним, накануне стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против украинских граждан, которые, по мнению американцев, "вредоносно" действуют в пользу России. В санкционном списке оказались нардеп от ОПЗЖ, соратник Медведчука, владелец заблокированных через санкции СНБО оппозиционных телеканалов Тарас Козак, нардеп от ОПЗЖ, главный спикер партии по международным вопросам Олег Волошин, экс нардеп от Партии Регионов (с 2014 года живет в России) Владимир Олейник и бывший вице-премьер Украины времен Януковича (с 2014 года живет в России) Владимир Сивкович.

Также мы сообщали, что в США объяснили причины ввода новых санкций против украинцев.