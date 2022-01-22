Министр иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с их стороны разочаровывают.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - написал Кулеба.

По его словам, немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

Между тем, в интервью немецкой газете "Sueddeutsche Zeitung" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что Германия сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.

По ее мнению, такое решение может стать самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, однако одновременно с этим - не обязательно самым действенным.

Бербок сказала, что Запад тщательно изучает, какие именно экономические и финансовые санкции против Москвы "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - добавила она.

Напомним, глава ВМС Германии заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

Мы также писали, что Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего Военно-Морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

"Страна" также сообщала о том, что Германия запретила Эстонии передавать оружие своего производства Украине.

Также мы писали, что Шольц повторил, что ФРГ не станет поставлять оружие Украине.