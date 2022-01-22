Глава военно-морских сил ФРГ Кай-Ахим Шенбах заявил, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. Его слова приводит "РИА Новости".

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал он.

А обсуждая страны, которые хотят вступить в НАТО, вице-адмирал Шенбах также заявил, что Грузия соответствует критериям НАТО, но ее членство в Альянсе "неразумно".

Ранее мы писали о том, что недавно вице-премьер Словакии заявил что Россия не вернет Украине Крым, а санкции против РФ приносят лишь вред. "Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут (Украине - Ред.). Нужно смотреть вперед и строить отношения", --заявил он.

После этого премьер-министр Словакии отреагировал на слова своего зама про бессмысленность санкций против России. Он заверил Киев в том, что позиция его правительство относительно признания Крыма украинской территории остается по-прежнему неизменной.

Также мы писали о том, что Лукашенко признал Крым российским. "Страна" разбиралась, почему это произошло и какие будут последствия.