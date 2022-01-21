Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенное в ГДР артиллерийское оружие - 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным американской газеты, Берлин блокирует намерение своей союзницы по НАТО Эстонии оказать военную поддержку Украине и отказывается выдавать разрешение на экспорт в Киев оружия немецкого происхождения, несмотря на сообщения о подготовке возможного вторжения Российской Федерации.

В то же время советник министра обороны Эстонии заявил, что прибалтийская страна до сих пор пытается убедить Германию все-таки предоставить разрешение, поскольку хочет помочь Украине.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине практически всеми доступными возможностями", - сказал он.

Данные The Wall Street Journal прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам канала, эта информация интересна в контексте других сообщений:

США разрешили странам Балтии поставлять своё оружие Украине.

Британия активно поставляет оружие Украине.

Германия в принципе отказывается поставлять оружие в Украину.

Самолёты с оружием из Британии для Украины облетают Германию, хотя Берлин отрицает запрет на полёты.

Канцлер Олаф Шольц отказался от контактов с Джо Байденом по теме Украины.

Между тем 21 января министры обороны Эстонии Калле Лаанет, Латвии Артис Пабрикс и Литвы Арвидас Анушаускас заявили, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия в Украину.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как идут поставки оружия из стран Запада в Украину и что это значит в свете российско-американских переговоров об Украине.