Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сыграл важную роль в том, что после распада СССР Украина и другие постсоветские страны отказались от ядерного оружия и согласились с тем, что оно должно быть передано России.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на мемуары Токаева и написанный им учебник.

На момент распада СССР ядерное оружие дислоцировалось в Украине, Беларуси, Казахстане и России. Спустя пару месяцев после официального распада Союза в Москве начались переговоры по ядерному вопросу.

"В российском МИДе в то время царила неразбериха...Андрей Козырев (глава ведомства при Ельцине - Ред.) приводил на освободившиеся места своих людей, которым доверял", - написал в мемуарах Токаев, который участвовал в тех переговорах от Казахстана.

Согласно его воспоминаниям, одним из таких людей стал Фёдор Шелов-Коведяев, кандидат наук и ученый, который формально был председателем ядерных переговоров. Но он, по словам Токаева, "утратил контроль над дискуссией. Первая встреча постсоветских дипломатов могла окончиться ничем, что было чревато серьезными последствиями".

Тогда Токаев во время перерыва предложил сделать единственным ядерным государством СНГ Россию, то есть передать ей все атомные бомбы. Так в итоге и поступили.

"Токаев — на собственный риск — взял инициативу в свои руки. И в перерыве, когда все отобедали и пришли в благодушие, предложил простой вариант: единственным ядерным государством СНГ становится Россия, все "А-бомбы" передаются ей. Именно этот тезис и вошёл в итоговые документы и вскоре воплотился в жизнь", - пишет издание.

Напомним, в МИД РФ заявили о подготовке саммита пяти ядерных государств, который был отложен из-за пандемии.

Также "Страна" подробно разбиралась, что значит заявление ядерных держав.