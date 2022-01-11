Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во вторник, 11 января, как и анонсировалось ранее, утвердил новый состав правительства страны. Свои посты в нем сохранили министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел.
Соответствующие указ опубликован на сайте главы Казахстана. Он вводится в действие со дня его обнародования.
Согласно документу, Токаев назначил:
- Скляра Романа - первым заместителем премьер-министра;
- Тугжанова Ералы - заместителем премьер-министра;
- Тлеуберди Мухтара - заместителем премьер-министра - Министром иностранных дел;
- Султанова Бахыта - заместителем премьер-Министра - Министром торговли и интеграции;
- Койшыбаева Галымжана - руководителем канцелярии премьер-министра;
- Бектанова Мурата - Министром обороны;
- Тургумбаева Ерлана - Министром внутренних дел;
- Умарова Аскара - Министром информации и общественного развития;
- Карашукеева Ербола - Министром сельского хозяйства;
- Мусина Каната - Министром юстиции;
- Аймагамбетова Асхата - Министром образования и науки;
- Гиният Ажар - Министром здравоохранения;
- Шапкенова Серика - Министром труда и социальной защиты населения;
- Ускенбаева Каирбека - Министром индустрии и инфраструктурного развития;
- Жамаубаева Ерулана - Министром финансов;
- Абаева Даурена – Министром культуры и спорта;
- Ильина Юрия - Министром по чрезвычайным ситуациям;
- Куантырова Алибека - Министром национальной экономики;
- Мусина Багдата - Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
- Брекешева Сериккали - Министром экологии, геологии и природных ресурсов;
- Акчулакова Болата - Министром энергетики.
Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. На фоне протестов в стране премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.
Сегодня сообщалось, что Токаев назначил нового премьера Казахстана.