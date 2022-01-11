Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во вторник, 11 января, как и анонсировалось ранее, утвердил новый состав правительства страны. Свои посты в нем сохранили министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел.

Соответствующие указ опубликован на сайте главы Казахстана. Он вводится в действие со дня его обнародования.

Согласно документу, Токаев назначил:

Скляра Романа - первым заместителем премьер-министра;

Тугжанова Ералы - заместителем премьер-министра;

Тлеуберди Мухтара - заместителем премьер-министра - Министром иностранных дел;

Султанова Бахыта - заместителем премьер-Министра - Министром торговли и интеграции;

Койшыбаева Галымжана - руководителем канцелярии премьер-министра;

Бектанова Мурата - Министром обороны;

Тургумбаева Ерлана - Министром внутренних дел;

Умарова Аскара - Министром информации и общественного развития;

Карашукеева Ербола - Министром сельского хозяйства;

Мусина Каната - Министром юстиции;

Аймагамбетова Асхата - Министром образования и науки;

Гиният Ажар - Министром здравоохранения;

Шапкенова Серика - Министром труда и социальной защиты населения;

Ускенбаева Каирбека - Министром индустрии и инфраструктурного развития;

Жамаубаева Ерулана - Министром финансов;

Абаева Даурена – Министром культуры и спорта;

Ильина Юрия - Министром по чрезвычайным ситуациям;

Куантырова Алибека - Министром национальной экономики;

Мусина Багдата - Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Брекешева Сериккали - Министром экологии, геологии и природных ресурсов;

Акчулакова Болата - Министром энергетики.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. На фоне протестов в стране премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.

Сегодня сообщалось, что Токаев назначил нового премьера Казахстана.