Касым-Жомарт Токаев указом утвердил правительство страны. Фото: wikimedia.org

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во вторник, 11 января, как и анонсировалось ранее, утвердил новый состав правительства страны. Свои посты в нем сохранили министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел.

Соответствующие указ опубликован на сайте главы Казахстана. Он вводится в действие со дня его обнародования.

Согласно документу, Токаев назначил:

  • Скляра Романа - первым заместителем премьер-министра;
  • Тугжанова Ералы - заместителем премьер-министра;
  • Тлеуберди Мухтара - заместителем премьер-министра - Министром иностранных дел;
  • Султанова Бахыта - заместителем премьер-Министра - Министром торговли и интеграции;
  • Койшыбаева Галымжана - руководителем канцелярии премьер-министра;
  • Бектанова Мурата - Министром обороны;
  • Тургумбаева Ерлана - Министром внутренних дел;
  • Умарова Аскара - Министром информации и общественного развития;
  • Карашукеева Ербола - Министром сельского хозяйства;
  • Мусина Каната - Министром юстиции;
  • Аймагамбетова Асхата - Министром образования и науки;
  • Гиният Ажар - Министром здравоохранения;
  • Шапкенова Серика - Министром труда и социальной защиты населения;
  • Ускенбаева Каирбека - Министром индустрии и инфраструктурного развития;
  • Жамаубаева Ерулана - Министром финансов;
  • Абаева Даурена – Министром культуры и спорта;
  • Ильина Юрия - Министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Куантырова Алибека - Министром национальной экономики;
  • Мусина Багдата - Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
  • Брекешева Сериккали - Министром экологии, геологии и природных ресурсов;
  • Акчулакова Болата - Министром энергетики.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. На фоне протестов в стране премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.

Сегодня сообщалось, что Токаев назначил нового премьера Казахстана.

 

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