Во вторник, 11 января, в Казахстане, где в последние дни остается напряженная ситуация после массовых протестов, ожидаются кадровые перестановки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сообщает РИА "Новости", в воскресенье, 9 января.

"Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов", - сказал он.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако в последствие они переросли на политические со штурмом главных зданий страны: жители Казахстана требовали полного ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставки действующего лидера страны Касым-Жомарта Токаева и проведения в стране честных выборов.

Ранее мы писали, что 5 января Токаев отправил в отставку правительство, возложив на него ответственность за ситуацию с повышением цен на газ, что и послужило толчком к протестам. Также в тот день президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем своего помощника Ерлана Карина. Мы ранее подробно писали, какие кадровые перестановки уже произошли в правительстве Казахстана.

Вместе с тем, Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев.