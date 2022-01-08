Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону пообщался со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

Также Токаев поблагодарил Путина за оказанную помощь со стороны партнеров по ОДКБ.

В то же время секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата проведения онлайн-саммита ОДКБ пока неизвестна.

Напомним, ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Также мы писали, что Блинкен раскритиковал отправку войск ОДКБ в Казахстан, а в МИД РФ напомнили ему о судьбе индейцев.

"Страна" подробно писала о том, что происходило 7 января в Казахстане.