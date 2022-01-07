В Казахстане с момента начала подавления беспорядков и зачистки погромщиков задержаны до четырех тысяч террористов. Наибольшее число задержаний произошло в Алматы.

Об этом сообщает Телеграм-канал местного издания "Vласть" со ссылкой на казахстанское Министерство внутренних дел.

"До 4000 террористов задержаны в Казахстане, сообщает МВД. Наибольшее количество задержаний – в Алматы, в ходе зачистки пресечена деятельность свыше 100 лиц", - пишет канал.

По его информации из МВД, задержанным грозит пожизненное заключение.

Также в ведомстве заверили, что все здания государственных органов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, а строевые подразделения функционируют в штатном режиме.

Ранее "Страна" приводила заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что на Алматы было совершено минимум шесть волн "атак террористов". При этом некоторые из погромщиков даже не говорили на казахском языке.

Также мы писали, что подразделения казахстанского спецназа отбили все административные здания в Алматы, но осталась под контролем боевиков седьмая городская больница в селе Калкамане.