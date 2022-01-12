Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 12 января, прибыл в Алматы, где во время протестов наблюдались наиболее масштабные беспорядки.

Видео публикует "Спутник Казахстан".

Очевидцы сообщают, что над центром города барражирует вертолет, а по улицам передвигается кортеж. Это первый визит президента в бывшую столицу с момента начала акций протеста.

Напомним, в Казахстане в начале января 2022 года обострилась ситуация. Там прошли массовые акции протеста, которые начались из-за резкого подорожания газа для автомобилей. Они переросли в массовые антиправительственные выступления и беспорядки. По словам Токаева, в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц.

Также мы писали о том, что Токаев в связи с протестами обратился к ОДКБ с просьбой ввести миротворцев. Организация запрос президента одобрила, и миротворческий контингент в страну прибыл. 11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане и назвал сроки вывода миротворцев.

"Страна" подробно писала о том, чем закончился майдан в Казахстане.