В Казахстане уже больше недели не прекращается хаос, который начался с акции протеста, а в настоящее время продолжается настоящим мародерством и кровопролитием. В сеть попало видео, подтверждающее нападение протестующих на отделение полиции в Алматы.

Об этом стало известно из местных Telegram-каналов.

На видео видно, как группа мародеров в масках и прикрытыми лицами в хаотичном порядке, однако абсолютно организовано начинает штурмовать отделение полиции в городе Алматы. Кроме того, на предоставленном видеофрагмента четко видно, что протестующие вооружены и активно используют свои орудия.

Напомним, в пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны. По его словам, он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

"Страна" детально анализировала ситуацию в Казахстане, приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения", а также зачистку улиц в Алматы.

В то время, пока силовики противостоят мародерскому беспорядку, страдают мирные жители Казахстана. Около здания морга выстраиваются толпы людей, чьи родственники и близкие погибли, потому что просто ходили по городу. Так, например, 6 января, погибла 4-летняя девочка, которая проезжала в авто с дядей мимо центральной площади города 6 января.