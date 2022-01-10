В понедельник, 10 января, в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о гибели полковника КНБ Азамата Ибраева - его тело обнаружили во дворе собственного дома. Кроме этого, покончил с собой начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Факт гибели зарегистрирован в Есильском отделе полиции. На данный момент ведется следствие.

По информации местных изданий, у Ибраева травмы, характерные для падения с высоты.

Кроме этого, по данным корреспондента Orda.kz из Тараза, начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал, передает Orda. kz.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане за время массовых беспорядков, которые продолжаются уже около недели, погибли 164 человека. Как сообщает уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, которую цитирует РИА "Новости", погибли и трое детей.

Кроме этого, "Страна" рассказывала, что в ходе беспорядков в Казахстане сообщали об обнаружении тел правоохранителей с отсеченной головой. По состоянию на 6 января число таких жутких случаев увеличилось до трех.