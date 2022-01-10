Спустя неделю после старта протестов появился первый официальный комментарий Украины по ситуации в Казахстане. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают насилие в Казахстане и выражают соболезнования в связи с гибелью граждан страны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев", — сказано в заявлении.

В МИД также прокомментировали размещение сил ОДКБ на территории Казахстана, в министерстве "приняли во внимание развертывание в Казахстане иностранных военных сил с доминированием российского контингента" и выразили надежду, что их пребывание "не выйдет за рамки оговоренных сроков".

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока", - указывается в сообщении.

Кроме этого, ведомство намерено продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане и оказывать им содействие в возвращении на родину.

"МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы. Напоминаем о рекомендациях граждан Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны", - подытожили в МИД.

Между тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен конституционный порядок.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин считает, что массовые акции протеста в Казахстане не были стихийными митингами и что в стране использовались "майданные технологии".