Президент России Владимир Путин считает, что массовые акции протеста в Казахстане не были стихийными митингами и что в стране использовались "майданные технологии".

Об этом Путин сказал в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.

"Угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом, активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Но мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", - сказал Путин.

Говоря о роли миротворцев, Путин заявил, что ОДКБ "показала свой потенциал, способность действовать оперативно".

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января рассказал о своем обращении к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы". ОДКБ направили в республику миротворческие войска.

Также сообщалось, что США потребовали у Казахстана разъяснений по поводу обращения к ОДКБ.