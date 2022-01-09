Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил кадровые перестановки в руководстве Комитета национальной безопасности (КНБ).

Об этом сообщает в Telegram издание Sputnik Казахстан в воскресенье, 9 января.

В отставку отправлены двое заместителей председателя Комитета национальной безопасности - Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места президент Казахстана назначил Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.

Президент Казахстана провел перестановки в правлении КНБ. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Напомним, что 5 января Токаев отправил в отставку правительство, возложив на него ответственность за ситуацию с повышением цен на газ, что и послужило толчком к протестам. Также в тот день президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем своего помощника Ерлана Карина. "Страна" подробно писала, какие кадровые перестановки уже произошли в правительстве Казахстана.

Ранее мы писали, что Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев.

Также "Страна" информировала, что экс-советник Назарбаева заявил о тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии.