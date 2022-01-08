Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он предложил главе РФ в ближайшие дни провести саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне ситуации, происходящей в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба Официального сайта президента Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил главу РФ за поддержку и доложил о том, что ситуация в стране стабилизируется.

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. В то же время, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решимостью", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Токаев предложил Путину "провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате", сроки встречи которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Сегодня, 8 января, российские войска в составе миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан.

Также мы писали, что Блинкен раскритиковал отправку войск ОДКБ в Казахстан, а в МИД РФ напомнили ему о судьбе индейцев.