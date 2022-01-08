Массовые протесты в Казахстане, которые начались в первые дни 2022 года, переросли в масштабные бунты, противостояния, перестрелки. Однако, несмотря на это, местные жители, похоже, адаптировались к подобной обстановке. Дети спокойно играют во дворах на фоне выстрелов и взрывов.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

На видео небольшая группа ребят катается на качелях и спокойно играет. Рядом проходит задумчивый мужчина, который явно не торопится. Все бы ничего, однако удивляет факт того, что слышны взрывы и выстрелы.

Кроме того, первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила о том, что школьные каникулы в Казахстане, которые должны были завершиться 10 января, продлены до 17 января.

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января в Казахстане днем общенационального траура по людям, которые погибли в ходе протестов.

Также мы сообщали, что в Казахстане силовики задержали уже более 4,4 тысяч протестующих, среди них есть иностранцы. Также, по данным МВД республики, в некоторых регионах силовики продолжают оперативные мероприятия. В связи с беспорядками введен комендантский час.

Кроме того, мы писали, что в ходе беспорядков в Алматы погибла 4-летняя девочка, которая проезжала в авто с дядей мимо центральной площади города 6 января.