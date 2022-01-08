В Казахстане, где со 2 января разгорелись масштабные протесты, плата за коммунальные услуги не вырастет до 1 июля 2022 года.

Об этом со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана пишет "Интерфакс-Украина".

Так, в Казахстане вводят мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение до 1 июля 2022 года.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Также мы сообщали, что ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Кроме того, мы писали, что 6 января правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз для заправок.

Также жители Алматы рассказали "Стране" о том, что происходит в городе.