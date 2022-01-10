В посольстве Казахстана в Украине заявляют, что чувствуют сопереживание Киева в связи с ситуацией в республике, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в доверительные отношения между странами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение казахстанского посольства.

"11 января ожидаем выступления главы государства с посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политическому процессу в стране. Ожидается назначение нового состава правительства. Очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать. Казахстан намерен следовать заявленной идеологии "слышащего государства". Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства", - говорится в информационном сообщении казахстанского посольства.

В сообщении акцентируют на то, что происшедшее в Казахстане "имеет абсолютно иную природу".

"Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют", - говорится в сообщении.

Также в посольстве Казахстана поблагодарили правительство Украины, а также МИД нашей страны и Национальную гвардию за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

"Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло", - сообщили в посольстве.

Между тем, украинский МИД сейчас работает над альтернативными способами возвращения наших граждан из Казахстана. Оттуда не могут вылететь 116 украинцев, поскольку международный аэропорт Алматы временно прекратил все гражданские рейсы. Воздушная гавань работает только для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Помимо этого, мы писали, что у киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара Аблязова начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы.

По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.

Позже в СБУ объяснили свой визит к Аблязову проверками в связи с ситуацией в Казахстане. Также в спецслужбе отрицают избиение оппозиционера Заманбека Тлеулиева, который ранее рассказал что ему выбили зубы.

При этом накануне оппозиционер Аблязов открестился от координации протестов в Казахстане, хотя еще недавно заявлял об обратном.