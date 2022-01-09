Украинский МИД сейчас работает над альтернативными способами возвращения наших граждан из Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, передает "РБК-Украина".

По словам чиновника, международный аэропорт Алматы временно прекратил все гражданские рейсы. Аэропорт работает только для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Оттуда не могут вылететь 116 украинцев.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - сказал он.

Известно, что сейчас МИД Украины работает с правительствами других стран, которые также не могут вернуть граждан из Казахстана. При этом дипломат добавил, что учитывая сложившуюся ситуацию, наиболее безопасным вариантом для украинцев будет оставаться в местах их временного проживания.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе", - добавил Николенко.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в Алматы пострадали и были убиты сотни силовиков и гражданских лиц.

Сейчас же в Казахстане находятся российские войска в составе миротворческого контингента ОДКБ. Они проводят тренировки на аэродроме "Алматы", где отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.