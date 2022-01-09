В Казахстане за время массовых беспорядков, которые продолжаются уже около недели, погибли 164 человека.

Об этом со ссылкой данные Министерства здравоохранения Казахстана сообщает "Интерфакс", в воскресенье, 9 января.

По данным ведомства, больше всего погибших в Алматы - 103 человека. Также были жертвы В Кызылординской области (21 человек), Жамбылской области (десять человек), в Алматинской области (восемь человек).

По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, которую цитирует РИА "Новости", погибли и трое детей. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в Алматы пострадали и были убиты сотни силовиков и гражданских лиц.

По данным на 7 января, во время беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков и было ликвидировано двадцать шесть участников протестов.

Сейчас же в Казахстане находятся российские войска в составе миротворческого контингента ОДКБ. Они проводят тренировки на аэродроме "Алматы", где отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.