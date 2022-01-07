В Службе безопасности Украины объяснили свой визит к члену штаба казахского оппозиционера Мухтара Аблязова проверками в связи с Ситуацией в Казахстане. В спецслужбе отрицают избиение оппозиционера Заманбека Тлеулиева, который ранее рассказал что ему выбили зубы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на СБУ и источник в правоохранительных органов.

В СБУ заявили, что принимая во внимание происходящее в Казахстане, сотрудники службы принимают ряд мер, которые направлены на защиту граждан Украины.

"Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам. Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана", - сообщили в СБУ.

Что касается инцидента с Заманбеком Тлеулиевым, который ранее заявил что сотрудники СБУ выбили ему зубы и угрожали депортацией, то в ведомстве утверждают, что правоохранители были вежливы и не препятствовали видеосъемке. На данный момент никто из граждан Казахстана задержан не был

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - рассказали в СБУ.

По словам источника издания в правоохранительных органах, в госоргане есть информация о возможных провокациях российских спецслужб касательно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане.

"То есть, Киев, видимо, опасается, что Казахстан и Россия обвинят Украину в организации протестов и беспорядков. А потому СБУ и пытается показать, что украинские власти к деятельности киевского штаба казахской оппозиции отношения не имеют", - комментирует заявление СБУ телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, оппозиционер Аблязов открестился от координации протестов в Казахстане, хотя еще в среду заявлял об обратном.

Также сообщалось, что 5 января Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева".