На улицы Алматы вышли вооруженные винтовками военные патрули
В Казахстане военные приступили к усиленному патрулированию улиц города Алматы.
Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 9 января.
По данным корреспондента ТАСС, такое массовое патрулирование происходит впервые за последние дни.
На всех улицах города можно заметить по два-три грузовика с десятками военных, у всех в руках наизготове винтовки. С помощью фонариков военнослужащие тщательно просматривают обочины.
По информации корреспондента, стрельба почти не была слышна в Алматы с утра и в течение дня. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.
Эвакуаторы увозят с улиц десятки сгоревших автомобилей.
Открылись некоторые продуктовые магазины, но по-прежнему ощущается нехватка хлеба, а также остаются большие проблемы со снятием наличных.
К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе, чем на квартал. У заграждений дежурят теперь и полицейские. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.
Ранее "Страна" сообщала, что в столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев, в городе продолжает действовать комендантский час.
Также мы писали, что подразделения российских войск в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят тренировки на аэродроме "Алматы". В ходе маневров отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.