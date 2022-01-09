В Казахстане военные приступили к усиленному патрулированию улиц города Алматы.

Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 9 января.

По данным корреспондента ТАСС, такое массовое патрулирование происходит впервые за последние дни.

На всех улицах города можно заметить по два-три грузовика с десятками военных, у всех в руках наизготове винтовки. С помощью фонариков военнослужащие тщательно просматривают обочины.

По информации корреспондента, стрельба почти не была слышна в Алматы с утра и в течение дня. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

Эвакуаторы увозят с улиц десятки сгоревших автомобилей.

Открылись некоторые продуктовые магазины, но по-прежнему ощущается нехватка хлеба, а также остаются большие проблемы со снятием наличных.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе, чем на квартал. У заграждений дежурят теперь и полицейские. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.

Ранее "Страна" сообщала, что в столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев, в городе продолжает действовать комендантский час.

Также мы писали, что подразделения российских войск в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят тренировки на аэродроме "Алматы". В ходе маневров отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.