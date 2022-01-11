Казахстанская артистка лейбла Black Star Назима (Назима Джанибекова) пряталась в одном из захваченных радикалами самолетов в аэропорту Алма-Аты.

Об этом певица рассказала у себя в своем Instagram.

Назима рассказала, что в Алма-Ату прилетела 4 января, на следующий день у нее должен был состояться концерт. 5 января в городе начались беспорядки, и певице сообщили об отмене всех концертов, после чего она собралась как можно быстрее улететь в Москву. Певица приехала в аэропорт, прошла регистрацию и села в самолет, но взлететь ей так и не удалось.

Связи в это время не было, никто не мог связаться с родными. Пилот объявил, что аэропорт захвачен, и самолет не может взлететь, нет связи с диспетчерской. Как выяснилось позже, ее разгромили. Пассажиры боялись, что их самолет могут попросту взорвать, взаперти они провели около 15 часов. После того как их эвакуировали, Назима поехала к своему брату.

Напомним ранее "Страна" сообщала, что с международного аэропорта Алматы не могли вылететь 116 украинцев.

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