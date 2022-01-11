Сегодня власти Казахстана заявили о завершении миссии ОДКБ и назвали сроки вывода миротворцев из страны.

Это значит, что массовые беспорядки и вооруженные столкновения уже не представляют угроз для казахских властей. И в целом страна возвращается к мирной жизни.

Но вряд ли Казахстан останется прежним.

Судя по заявлениям президента Касыма-Жомарта Токаева, грядет смена экономического курса, который и стал первопричиной этих протестов. Второй важный вывод - события в Казахстане знаменуют конец эпохи первого президента Нурсултана Назарбаева (носит титул Елбасы) и его модели управления страной.

Третий итог - усиление "российского вектора" в казахской политике. И в целом укрепление позиций Москвы как страны - гаранта безопасности.

"Страна" разобралась, как в Казахстане успокоились волнения и что будет дальше.

Как стабилизировалась ситуация в Казахстане

На данный момент в Казахстане ситуация в целом стабилизировалась.

Правоохранители и военные освободили все захваченные административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе - городах, где митинги переросли в вооруженные столкновения, захваты зданий и мародерство.

Утром в понедельник проводной и мобильный интернет появился в Алматы, Атырау, Петропавловске и других городах республики.

Примечательный факт - 9 января начали вывозить мусор из Алматы. Город буквально завалило отходами, пока шла операция по зачистке банд. И то, что мусор начали убирать, само по себе говорит о стабилизации ситуации.

В городе возобновили работу 80 супермаркетов, три продовольственных рынка, около 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме.

По всему Казахстану, кроме Алматинской области, открылись центры обслуживания населения - ЦОНы. В отделениях почты начали выдавали пенсии и пособия.

Школьные каникулы в республике продлили до 17 января. Студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24 января.

Аэропорт Алматы все еще не работает. Однако в целом сообщение с Казахстаном начинает восстанавливаться - в том числе с Украиной. В Казахстан вернулись из Киева 120 граждан страны. В украинскую столицу, в свою очередь, прилетел самолет с украинцами.

Что же касается подавления вооруженных групп, то власти Казахстана заявляют, что основная фаза этого процесса завершена. "Думаю, что самые напряженные , острые моменты мы прошли", - заявил госсекретарь Совета безопасности Ерлан Карин.

При этом риски еще сохраняются, поэтому спецслужбы приведены в полную боевую готовность. В той же Алматы продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, расположенных на окраинах города. Речь идет в основном о бандах мародеров.

Всего по время операции пострадали почти 400 нацгвардейцев и полицейских, еще 16 были убиты. Также подсчитали потери бизнеса: 220 миллионов долларов и более полутора тысяч предпринимателей, которым разгромили магазины и другие предприятия.

Тем не менее, власти Казахстана уже так уверены в себе, что назвали сроки вывода из страны войск ОДКБ.

Миротворцы уходят, Токаев остается

О том, что ситуация стабилизировалась, говорил уже вчерашний саммит ОДКБ, где лидеры стран подвели итоги операции.

"Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар террористов был направлен против Алматы", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что крупнейший город страны и девять областных центров оказались в руках у мятежников.

Но теперь конституционный порядок восстановлен, что произошло в том числе благодаря помощи ОДКБ, которая позволила Казахстану освободить ресурсы для подавления боевиков.

На следующий день Токаев заявил, что войска союзных государств начнут покидать Казахстан с 13 января. Вывод продлится до десяти дней.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев.

Таким образом с момента принятия решения о вводе войск (5 января) и до окончания их вывода пройдет не более трех недель.

Как уже писала "Страна", войска ОДКБ не были задействованы непосредственно в подавлении беспорядков, но сыграли важную политико-психологическую роль. А именно - не дали развалиться системе власти (в первую очередь силовой вертикали), не дали чиновникам и силовикам переметнуться на сторону противников Токаева, что позволило президенту Казахстана взять ситуацию под контроль.

Усиление Токаева уже ведет к серьезным внутренним переменам в Казахстане.

Конец эпохи Назарбаева

Сегодня, 11 января, прозвучало важное заявление Токаева. Президент впервые открыто раскритиковал политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева. И дал понять, что эпоха правления Елбасы (которая продолжалась и после его ухода с поста президента в 2019 году) закончена. Теперь грядет смена курса.

"Благодаря первому президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд (народный). Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами, остаются в тени", - сказал президент Казахстана.

То есть, фактически Токаев дал понять, что грядет "раскулачивание" семьи Назарбаева, которая накопила за годы его правления огромные богатства (буквально на днях прошла информация, что дочь Назарбаева купила в Лондоне недвижимости и частный самолет на общую сумму в 300 миллионов долларов).

Кроме того, президент в целом раскритиковал сложившуюся при Назарбаеве социально-экономическую систему с огромным огромным неравенством доходов.

"Обострилась проблема неравенства. За приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы", - заявил Токаев.

Собственно, именно это и было глубинной причиной протестов, охвативших Казахстан, о чем ранее говорили многие эксперты. И теперь ситуацию открыто признала действующая власть.

По факту же это признание произошло сразу после начала протестных акций - Токаев уволил правительство и заморозил цены на газ для населения. А теперь, как видим, заявлена полная смена парагидмы - на более справедливое распределение национального дохода, от олигархических групп к населению.

Пока под вопросом, когда и как это будет в реальности сделано. Но уже точно понятно, что эпоха Назарбаева в Казахстане так или иначе окончена.

Произошло это в том числе благодаря поддержке России, на которую в критический момент сделал ставку президент Казахстана. Что усиливает как позиции Москвы в Средней Азии, так и ее роль в целом на постсоветском пространстве.

А что со следом Украины?

Интересно также поворачивается история с тем, что протесты в Казахстане координировались из Украины.

Об этом прямо заявлял казахский оппозиционер Мухтар Аблязов - бывший министр у Назарбаева, а ныне - беглый бизнесмен, который живет во Франции и возглавляет организацию "Демократический выбор Казахстана".

Как уже рассказывала "Страна", штаб ДВК действует в Украине, и через него сам Аблязов призывал координировать усилия по свержению власти в Казахстане.

После появления этой информации, украинская власть поспешила от нее отмежеваться. К соратникам Аблязова в Киеве нагрянула СБУ и взяла с них обязательство не заниматься оппозиционной деятельностью против Казахстана с территории Украины.

У Зеленского, видимо, решили не портить отношения с Токаевым.

После чего казахское посольство в Киеве назвало слухи об украинском следе "инсинуациями".

"К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют", - отметили в дипломатическом представительстве.

Отметим, что Казахстан - один из поставщиков угля в Украину, а также важный импортер украинской еды и лекарств. С чем, видимо, и связано то, что Банковая решила в открытую не поддерживать акции протеста в Казахстане.

Единственная официальная реакция Украины последовала лишь в понедельник. Заявление МИД Украины было сделано в обтекаемой форме. В которой читалось недовольство вводом войск ОДКБ, но напрямую действия власти Казахстана не критиковались.

Также очевидна довольно пассивная позиция Запада в отношении конфликта в Казахстане (что, кстати, могло повлиять и на умеренную позицию Украины по этому вопросу).

США и ЕС выражают дежурную озабоченность но не более того. Самое "жесткое" заявление пока - это призыв Госдепа к властям Казахстана отменить приказ "стрелять на поражение" по тем, кто не сложит оружие.

Ни о каких санкциях, блокировании счетов и отключении от SWIFT никто не говорит вообще. И это глобальное отличие от ситуации в той же Беларуси, против которой санкции вводят по любому поводу.

В случае же с Казахстаном относительно мягкая позиция Запада объясняется не только тем, что протест принял быстро характер погромов и вооружённых нападений (и представить их участников «мирными протестующими» сложновато даже для американцев), но и тем, что крупнейшие транснациональные корпорации владеют месторождениями полезных ископаемых в Казахстане. Поэтому на какие-либо жесткие меры Запада казахам есть что ответить. И Западу есть что терять.

Санкции власть Токаева вряд ли сокрушат (под боком Китай и Россия, которые помогут и ещё более усилят своё влияние на страну), а вот поиметь большие проблемы со своими активами (а то и вообще их лишиться) при таком раскладе западные компании вполне могут.

Впрочем, это не отменяет того, что машина по демонизации Токаева будет постепенно на Западе раскручиваться. И заявлений об обеспокоенности будет все больше. Но они вряд ли уже на что-то повлияют.