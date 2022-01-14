Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале подготовки саммита пяти ядерных государств, которые недавно сделали заявление о недопустимости ядерной войны.

Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в пятницу, 14 января.

По словам главного дипломата России, саммит пятерки стран-членов Совбеза ООН состоится сразу, как только позволит эпидемическая обстановка. Россия ждет договоренностей по организационным вопросам и повестке дня этого мероприятия.

Напомним, 3 января на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление Китая, России, Великобритании, США и Франции. Документ, который был принят по инициативе России, готовился к отложенной из-за ковида конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Его решили опубликовать, не дожидаясь мероприятия.

"Страна" подробно разбиралась в сути документа в отдельном материале.

Как сообщалось, Россия и НАТО намерены договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

Ранее "Страна" писала о том, что Байден и Путин перед Новым годом почти час говорили о том, чтобы не было ядерной войны.

Также мы сообщали, что страны-союзники Соединенных Штатов просят президента Джо Байдена не менять ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми.