В ООН вновь перенесли Конференцию по ядерному соглашению из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Мероприятие, которое должно было стартовать на следующей неделе, теперь состоится в августе следующего года.

Об этом сообщает издание "AP".

Иностранные СМИ пишут, что причиной тому стал всплеск новых случаев заболеваний ковидом.

"В следующий вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планировалось начать конференцию по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1970 года после двух лет задержек в связи с пандемией COVID-19. Однако Управление ООН по делам разоружения (UNODA) в четверг разослало электронное письмо, сообщив всем сторонам-участникам о том, что конференция теперь созывается на 1 августа 2022 года", - пишет издание "AP"

Соглашение ДНЯО является самым значимым ратифицированным соглашением о контроле над ядерными вооружениями в мире, в котором принимает участие 191 страна.

Страны, которые не имеют атомного оружия, обязывались не приобретать его и разрешать проверку того, что их ядерные энергетические программы не преобразуются в изготовление оружия. Страны, которые имели ядерное оружие на момент подписания соглашения - Соединенные Штаты, РФ, Великобритания, Франция и Китай - согласились идти по пути его ликвидации.

Конференции по пересмотру соглашения проходят каждые пять лет, чтобы оценить его выполнение и попытаться озвучить новые обязательства. Последний раз заседание проводили в 2015 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что над южной Европой страны НАТО проводили свои ежегодные учения "Стойкий полдень", во время которых отрабатывался сценарий ядерной войны на южный и восточных границах европейских членов альянса.

Между тем, страны-союзники Соединенных Штатов просят президента Джо Байдена не менять ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми.