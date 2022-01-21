Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил о готовности страны поставить военное оружие в Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Однако для этого Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает AD.nl в пятницу, 21 января.

"Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием", - сказал глава МИД Нидерландов.

Он добавил, что такого обращения пока не было. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов из-за опасений возможной эскалации. Но ситуация изменилась, а контекст меняется почти каждый день, добавил Хукстра.

Кроме того, по данным издания, большинство Палаты представителей Нидерландов поддерживает военную поддержку Украины.

Ранее мы писали, что в Чехии заявили о готовности снабжать Украину оружием.

Также сообщали, что США разрешили странам Балтии поставлять Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое американское оружие.

Вместе с тем мы писали, что Песков назвал накачку Украины оружием главной причиной напряженной ситуации в стране.