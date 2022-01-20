США разрешили странам Балтии - Литве, Латвии и Эстонии - поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

В соответствии с правилами экспортного контроля США, страны должны получить одобрение Государственного департамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное из США, третьим сторонам.

По данным одного из источников журналистов, одобрение Госдепа США позволит Эстонии передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве - ракеты Stinger.

В Госдепе США, по данным Reuters, подтвердили, что правительство страны одобрило передачу оружия третьим сторонам, что позволяет Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании поставлять Украине оборудование американского производства из своих запасов, однако не сообщили подробностей о том, какое оружие будет отправлено.

"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и творчески используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности...", - заявили в Госдепе.

Напомним, американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ.

Также мы писали о том, что на днях в Украину прибыли британские противотанковые гранатометы NLAW.