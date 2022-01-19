В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Британии украинским военным. Великобритания передала новые противотанковые гранатометы NLAW.

Министерство обороны Украины опубликовало видео с разгрузкой в аэропорту этого оружия.

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко выразил уверенность, что поенная помощь укрепит оборонные способности Украины, а гранатомёты будут использованы исключительно в оборонных целях.

Напомним, вчера в украинских аэропортах село четыре военно-транспортных самолетов ВВС Британии. Тогда британское издание The Guardian сообщило, что в столицу завозят противотанковые комплексы NLAW - аналоги "Джавелинов", но не такие мощные.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину, и как с этим связан тот факт, что осталось совсем немного времени до того, как США и НАТО дадут России письменный ответ на ее требования по стратегической стабильности.

Кроме того, сообщалось, что в Кремле ранее называли чрезвычайно опасными планы Запада предоставить Украине оружие