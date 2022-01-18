Шольц подтвердил отказ Берлина поставлять оружие Украине. Хочет дипломатического решения конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но попытается дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации.
Об этом Шольц заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда мы пришли к власти и начали выполнять полномочия", – заявил Шольц.
В частности, Шольц заявил, что Германия придерживалась этой политики, в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в "нормандском формате".
"Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никак не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться обрести политических изменений посредством применения силы", - сказал Шольц. Канцлер добавил, что именно над этим Германия сейчас работает в рамках переговоров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин.
Еще в июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".