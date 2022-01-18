Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но попытается дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации.

Об этом Шольц заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда мы пришли к власти и начали выполнять полномочия", – заявил Шольц.

В частности, Шольц заявил, что Германия придерживалась этой политики, в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в "нормандском формате".

"Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никак не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться обрести политических изменений посредством применения силы", - сказал Шольц. Канцлер добавил, что именно над этим Германия сейчас работает в рамках переговоров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин.

Еще в июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".