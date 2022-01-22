Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего Военно-Морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олег Николенко сообщает "Интерфакс-Украина".

"Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывающих усилия по деэскалации ситуации с безопасностью в Европе", - сказал Николенко.

По его словам, в МИД Украины считают категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-Морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха.

"Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря усилиям Украины и ее партнерам, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – заявил Николенко.

В украинском министерстве, по словам Николенко, были особенно удивлены услышать слова Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические границы и границы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены", – заявил Николенко.

Напомним, Германия запретила Эстонии передавать оружие своего производства Украине.

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