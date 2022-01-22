Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что сейчас передача Украине вооружения не является эффективной для урегулирования конфликта на Донбассе. Вместо этого стране выдадут один полностью укомплектованный мобильный госпиталь.

Об этом Ламбрехт рассказала в интервью изданию Welt.

"Сейчас мы должны сделать все для деэскалации. Поставки оружия сейчас бы не помогли, все федеральное правительство согласно с этим", - сказала она.

В то же время Ламбрехт уточнила, что Украине были переданы аппараты искусственной вентиляции легких, а раненые солдаты ВСУ получают помощь в госпиталях бундесвера.

Напомним, глава военно-морских сил ФРГ Кай-Ахим Шенбах заявил, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. По его словам, Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Пока это невозможно из-за ситуации на Донбассе.

"Страна" также писала, что Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенное в ГДР артиллерийское оружие - 122-миллиметровые гаубицы Д-30. В то же время советник министра обороны Эстонии заявил, что прибалтийская страна до сих пор пытается убедить Германию все-таки предоставить разрешение, поскольку хочет помочь Украине.