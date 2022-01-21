В случае вторжения России воевать за Украину будут все - и даже те, кто до сих пор положительно относится к России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post.

По его словам, если Украина будет защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война, которая унесет сотни тысяч жизней.

"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину - даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю", - заявил Зеленский.

Также он считает, что в этой кровопролитной войне проиграют все.

"Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", - добавил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок оружия Украине и не нагнетать напряженность.

Также мы писали, что в Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Вместе с тем, в МИД РФ заявили об отсутствии планов нападать на Украину.