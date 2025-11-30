После отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появилось немало прогнозов о том, что "следующий на очереди - президент Владимир Зеленский".



Об этом говорят политики, эксперты, журналисты.



Одна из распространенных теорий – что Зеленского заставят уйти со своего поста через угрозу уголовных дел НАБУ, чтобы освободить место для и.о. президента, которым станет спикер. Он и подпишет мирные соглашения с Россией. Либо Зеленский сам уйдет, так как не захочет эти соглашения подписывать. И их тогда, опять же, подпишет спикер-и.о. президента.



Понятно, что речь в данном случае идет не о действующем спикере Верховной Рады Руслане Стефанчуке, а о том, кто его сменит под то, чтобы стать и.о. главы государства (как в феврале 2014 года под перехват власти у Януковича спикером сделали Турчинова). А сменить Стефанчука может любой из действующих депутатов.



В качестве таковых называют разные кандидатуры. Например, в кругах, близких к Порошенко, считают, что это будет Давид Арахамия.

Также популярна версия, что спикером, в случае ухода Зеленского, станет Юлия Тимошенко.

"Новым спикером Рады будет тот, кто будет готов и захочет подписать мирное соглашение. Только один человек в Украине имеет опыт подписания соглашений большого значения с участием России и, одновременно, достаточный уровень самоуверенности, кому нечего терять и кому уже пора думать о своём месте в истории. Это Юлия Тимошенко. Тимошенко станет спикером. Центром власти станет парламент. Соглашение будет подписано в той или иной редакции", - пишет политтехнолог Максим Карижский.

"Кто мог бы стать спикером военного времени? Так вышло, что сейчас в Раде у нас только два политических тяжеловеса - Порошенко и Тимошенко. Петра Алексеевича "слуги" ненавидят на физиологическом уровне. На него они точно не согласятся. Остаётся Тимошенко. Её они тоже ненавидят, но умеренно. Не так яростно. Как компромиссная фигура - может быть. И как бы вы к ней ни относились, она - взрослый в комнате с шоуменами. Человек системный и опытный", - пишет блогер Алена Яхно.



Впрочем, пока все эти разговоры – "дележ шкуры неубитого медведя".



Зеленский остается президентом. И хотя его власть, безусловно, сильно ослаблена после коррупционного скандала и отставки Ермака, он пытается сейчас выстроить новую систему управления. Ключевым ее элементом и, по сути, "последней линией обороны" для Зеленского, является контроль над парламентским большинством, который он сейчас попытается сохранить при помощи главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. По факту это также будет означать значительное падение влияния президента и его Офиса, так как центр власти переместится в парламент и правительство. Однако, по крайней мере формально, руководство страной останется в руках представителей команды Зеленского.



Но есть как минимум два фактора, которые этому плану могут помешать и сделать реальным сценарий отставки президента.



Первый фактор – ситуация с переговорами о завершении войны. По данным американских СМИ, Вашингтон намерен оказать жесткое давление на Зеленского, чтобы добиться от него уступок по ключевым пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа. В первую очередь – по выводу войск из Донецкой области. И если это давление действительно будет, во-первых, сильным и системным (включая полную остановку поставок оружия и разведданных), во-вторых, длительным (то есть Трамп не забудет о своем мирном плане через неделю), то тогда действительно у Зеленского останется немного вариантов. И ему придется либо подписывать предлагаемые договоренности, либо покидать пост – сразу или через несколько месяцев из-за давления Вашингтона и нарастающих проблем на фронте после прекращения поддержки США. При этом, к слову, далеко не все в окружении Зеленского уверены, что он откажется подписывать предлагаемые условия мира, а не выведет, например, ВСУ из Донбасса, объяснив это военной необходимостью в рамках "нового плана обороны", подготовку которого он вчера анонсировал. Но так или иначе, в случае жесткого давления Белого дома, ситуация для президента станет крайне тяжелой, и вариант его отставки исключать нельзя.

Второй фактор – внутренние процессы. Мы уже писали, что и коррупционный скандал вокруг Миндича, и отставка Ермака – лишь промежуточные цели для сложившейся в Украине широкой "антизеленской коалиции", в которой объединились разнородные противники президента – от Порошенко, Кличко и представителей грантовых организаций, ранее ориентированных на Демпартию США (а также близких к ним сотрудников и руководителей НАБУ/САП), до Коломойского. Их главная задача – выбить из-под президента контроль над парламентом, отправить в отставку Кабмин, сформировать "правительство национального единства/спасения", превратить Зеленского в номинальную фигуру, лишив реальной власти, а затем и отправить его в отставку. И нет никаких признаков того, что "коалиция" от своих планов отказалась.

Правда, под Порошенко, Коломойского или под условных шабуниных-фиал большинство в нынешней Раде будет сформировать практически невозможно. Но они могут прикрыться некой популярной фигурой. Например, Залужным, номинировав его на роль главы "правительства нацединства". А фракцию "слуг народа" расколоть через угрозу уголовных дел НАБУ против депутатов, а, возможно, и против самого Зеленского. Наконец, нельзя исключать, что и "слуги народа", если увидят, что президент теряет контроль над ситуацией, могут попробовать "возглавить процесс", убедив Зеленского оставить свой пост и поставить спикером-и.о. президента удобного себе человека. Например, Давида Арахамию или даже Юлию Тимошенко.



Кроме того, после увольнения Ермака начала активно прокачиваться и тема возможной отставки близкого к нему главкома ВСУ Александра Сырского. Если Зеленский пойдет на это, а также ради усиления пиар-эффекта назначит вместо него некого медийно-раскрученного военного, это практически неизбежно приведет к тому, что новый главком начнет политизировать армию и подключится к борьбе за власть, что также может ускорить уход президента.



Но ключевым моментом, безусловно, все-таки будет ситуация с мирными переговорами. А точнее – ответ на вопрос, будут или нет США в жесткой форме давить на украинские власти с целью побудить их согласиться на серьезные уступки. А также ответ на вопрос: согласится ли Путин на завершение войны, если Украина примет условия мирного плана Трампа. Если ответ на оба вопроса "да", то это повышает вероятность полного переформатирования украинской власти, включая отставку Зеленского, с заменой его на фигуру, которая в большей степени будет соответствовать новым задачам.



Если ответ хотя бы на один вопрос "нет", то у Зеленского появляется больше пространства для маневра. Хотя ситуация для него останется объективно крайне сложной, так как политическая "пробоина" в борту властного корабля после скандала с Миндичем и отставки Ермака уже слишком велика для того, чтобы остаться без последствий для управляемости страной. Особенно в условиях тяжелого положения на фронте.